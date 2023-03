Uomini e Donne, è guerra tra Cristian e Tara: “A breve in tribunale, non vedo l’ora” (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovo botta e risposta al vetriolo su Instagram tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, ex coppia storica di Uomini e Donne che dopo una relazione durata nove anni, di cui quattro di matrimonio, si è detta addio in maniera tutt’altro che pacifica. E se l’ex corteggiatrice ha dichiarato pubblicamente di non vedere l’ora di andare in tribunale per la prima udienza per la separazione, l’ex tronista ha risposto per le rime e per la prima volta ha letteralmente “asfaltato” Tara, spiegando di essere stufo di essere continuamente diffamato. Uomini e Donne, le parole durissime di Tara Gabrieletto sull’ex marito Tutto è cominciato con una fan che su Instagram ha chiesto a Tara Gabrieletto se fosse gelosa ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 6 marzo 2023) Nuovo botta e risposta al vetriolo su Instagram traGallella eGabrieletto, ex coppia storica diche dopo una relazione durata nove anni, di cui quattro di matrimonio, si è detta addio in maniera tutt’altro che pacifica. E se l’ex corteggiatrice ha dichiarato pubblicamente di non vederedi andare inper la prima udienza per la separazione, l’ex tronista ha risposto per le rime e per la prima volta ha letteralmente “asfaltato”, spiegando di essere stufo di essere continuamente diffamato., le parole durissime diGabrieletto sull’ex marito Tutto è cominciato con una fan che su Instagram ha chiesto aGabrieletto se fosse gelosa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio_Tajani : Controllo delle frontiere, contrasto al terrorismo, lotta al narcotraffico e al crimine organizzato, tutela della s… - SusannaCeccardi : Domenico Zorzino, poliziotto dell’anticrimine, ieri si è gettato nel fiume per salvare un 75enne. Poco dopo, purtro… - matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - luca_s_cag : @lapersistenza @SalvOasi c'è arrivato oggi, domani tocca a Uomini e donne,il GF vip, poi ti chiedi come fanno le Ta… - samariahii : uomini che insultano le donne e pensano di ottenere la figa, okay bro ???? -