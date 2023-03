Uomini e Donne, Cristina ammette di essere ancora interessata ad Armando Incarnato: "Non sono innamorata, ma..." [VIDEO] (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, si iniziano a concretizzare le scelte dei tronisti, ma durante il trono over a colpire è la rivelazione che Cristina è ancora interessata ad Armando Incarnato. Vediamo cosa è successo. Leggi su comingsoon (Di lunedì 6 marzo 2023) Nella puntata di, in onda oggi su Canale 5, si iniziano a concretizzare le scelte dei tronisti, ma durante il trono over a colpire è la rivelazione chead. Vediamo cosa è successo.

