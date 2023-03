Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi la scelta di Federico: chi ha scelto tra Carola e Alice (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi ha scelto Federico Nicotera tra Carola Carpinelli e Alice Barisciano? Questa è la domanda che, come un mantra, sarà ripetuta oggi dai fan di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Dopo più di una settimana di stop per via della morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di tornare al lavoro e oggi verrà registrata la tanto attesa scelta del tronista romano e ingegnere Federico. Sì, perché mentre su Canale 5 andrà in onda la puntata registrata prima della morte del giornalista e re dei talk show, negli studi Mediaset tutto è in fase di preparazione per i petali rossi. Che si sperano scendano dall’alto. Federico Nicotera di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 6 marzo 2023) Chi haNicotera traCarpinelli eBarisciano? Questa è la domanda che, come un mantra, sarà ripetutadai fan di, il dating show di Canale 5 più amato e seguito di sempre. Dopo più di una settimana di stop per via della morte improvvisa e inaspettata di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha deciso di tornare al lavoro everrà registrata la tanto attesadel tronista romano e ingegnere. Sì, perché mentre su Canale 5 andrà in onda la puntata registrata prima della morte del giornalista e re dei talk show, negli studi Mediaset tutto è in fase di preparazione per i petali rossi. Che si sperano scendano dall’alto.Nicotera di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SusannaCeccardi : Domenico Zorzino, poliziotto dell’anticrimine, ieri si è gettato nel fiume per salvare un 75enne. Poco dopo, purtro… - Viminale : Cordoglio e vicinanza di #Piantedosi a famiglia di Domenico Zorzino, poliziotto della Questura di Padova che ha per… - poliziadistato : Domenico lascia la moglie Sabina ed il figlio 17enne Tommaso. A loro è giunto il cordoglio del #capodellaPolizia Gi… - lanuovariviera : Blitz antidroga nel Fermano, otto persone in manette per traffico di cocaina. Si tratta di quattro uomini e quattro… - CorriereCitta : Uomini e Donne, anticipazioni registrazione oggi la scelta di #Federico: chi ha scelto tra #Carola e #Alice… -