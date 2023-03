Uomini e Donne | anticipazioni puntata 6 Marzo

Leggi su zon

(Di lunedì 6 marzo 2023)torna con una nuovaalle 14.45. Ci saranno scintille tra Armando e Filippo e una grande sorpresa in studio Unache promette scintille. Ledi, in onda oggi 6, come di consueto sempre alle 14.45, daranno fuoco a molte polveri. La trasmissione è rimasta ferma la scorsa settimana, dopo la morte improvvisa di Maurizio Costanzo. Il lutto ha colpito Maria De Filippi e famiglia, ma la conduttrice ritornerà in studio per i nuovi appuntamenti del people show. In studio, come sempre, ci saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino in qualità di opinionisti. I tronisti di questa stagione sono Luca Daffrè, Nicole Santinelli, Lavinia Mauro, Federico Nicotera. Luca si è presentato al ...