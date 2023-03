Università di Siena: Concorso per 1 Professore Seconda Fascia (Di lunedì 6 marzo 2023) L’Università degli Studi di Siena ha indetto un Concorso Pubblico per l’assunzione di 1 Professore di Seconda Fascia, da assegnare al settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze. Concorso Università di Siena: Cosa c’è da Sapere L’Università di Siena cerca un Professore per il Dipartimento di scienze mediche. Il Bando é aperto a tutti i Professori con esperienza e specializzazione nel settore. Viene richiesto titolo di studio accademico, esperienza pregressa, conoscenza delle dinamiche del sistema scolastico universitario. Il Candidato avrà il compito di ... Leggi su posizioniaperte (Di lunedì 6 marzo 2023) L’degli Studi diha indetto unPubblico per l’assunzione di 1di, da assegnare al settore concorsuale 06/E2 Chirurgia plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.di: Cosa c’è da Sapere L’dicerca unper il Dipartimento di scienze mediche. Il Bando é aperto a tutti i Professori con esperienza e specializzazione nel settore. Viene richiesto titolo di studio accademico, esperienza pregressa, conoscenza delle dinamiche del sistema scolastico universitario. Il Candidato avrà il compito di ...

