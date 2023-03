Università della Campania, al via la cattedra sulle regole del calcio. Prima lezione con Aurelio De Laurentiis (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ stata inaugurata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all’aulario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, la Prima cattedra italiana di “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”; presenti alla lezione inaugurale il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente della Lega calcio di A Lorenzo Casini e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La nuova cattedra nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Ateneo campano. “Con l’istituzione di questa cattedra – ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ stata inaugurata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all’aulario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Luigi Vanvitelli, laitaliana di “Giuridicità delledel gioco del”; presenti allainaugurale il presidenteFederGabriele Gravina, il presidenteLegadi A Lorenzo Casini e il presidente del NapoliDe. La nuovanasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Ateneo campano. “Con l’istituzione di questa– ha ...

