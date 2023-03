Università, alla Vanvitelli prima cattedra sulle regole del calcio (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata inaugurata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all’aulario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, la prima cattedra italiana di “Giuridicità delle regole del gioco del calcio”; presenti alla lezione inaugurale il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, il presidente della Lega calcio di A Lorenzo Casini e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La nuova cattedra nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Ateneo campano. “Con l’istituzione di questa cattedra – ha spiegato Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata inaugurata a Santa Maria Capua Vetere (Caserta), all’aulario del Dipartimento di Giurisprudenza dell’della Campania Luigi, laitaliana di “Giuridicità delledel gioco del”; presentilezione inaugurale il presidente della FederGabriele Gravina, il presidente della Legadi A Lorenzo Casini e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La nuovanasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Ateneo campano. “Con l’istituzione di questa– ha spiegato Raffaele Picaro, direttore del Dipartimento di ...

