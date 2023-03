Ungheria | lo strano caso del Budafoki

(Di lunedì 6 marzo 2023) Da qualche anno il calcio ungherese sta regalando un po’ di sorprese, con nuove realtà e vere e proprie outsider. Quest’anno si può parlare di due squadre in particolare, una delle quali milita nella seconda divisione magiara, ovvero la Nemzeti Bajnokság II. Si tratta delche, in, sta lasciando inaspettatamente il segno.: una nuova sorpresa inSebbene l’non possa vantare club di grandissimo rilievo – eccezion fatta per il Ferencváros – d’altro canto può contare, ogni anno, delle sorprese. Nella scorsa stagione a stupire fu il Kisvárda che, quest’anno, sembra essersi confermato. Per la stagione in corso abbiamo invece due sorprese: una nella massima serie, cioè la OTP Bank Liga, e l’altra nella seconda divisione, ovvero la Nemzeti Bajnokság II. Si parla ...

