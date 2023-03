Una lava d'arance. La storia del mondo attraverso gli agrumi (Di lunedì 6 marzo 2023) Elsa Morante amava tre “M”. Erano le “emme” di mare, Mozart e mandarino. Il giorno della morte, l’attore teatrale Carlo Cecchi, suo caro amico, lasciò dei limoni sulla bara insieme a delle margherite selvatiche. Avevano condiviso uno “spicchio” di vita e per salutarsi avevano scelto un agrume. Si dice infatti sapore forte d’agrume e in latino gli agrumi sono “male aurea” che significa “mele d’oro”. Sono frutti dal latino fruor che equivale a “godere” ma anche brug (indoeuropeo) che è il sostantivo che indica “l’utilità”. Dante, in Paradiso, XVII canto, scopre da Cacciaguida il suo destino d’esule e lo paragona a un agrume: “Ho io appreso quel che s’io ridico/ a molti fia sapor di forte agrume”. Agro e dolce, la buccia che suda cera, il colore e poi l’odore … nella storia dell’agrume c’è la dolcezza e la sciagura dell’uomo. Alla cognata, Tania, ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) Elsa Morante amava tre “M”. Erano le “emme” di mare, Mozart e mandarino. Il giorno della morte, l’attore teatrale Carlo Cecchi, suo caro amico, lasciò dei limoni sulla bara insieme a delle margherite selvatiche. Avevano condiviso uno “spicchio” di vita e per salutarsi avevano scelto un agrume. Si dice infatti sapore forte d’agrume e in latino glisono “male aurea” che significa “mele d’oro”. Sono frutti dal latino fruor che equivale a “godere” ma anche brug (indoeuropeo) che è il sostantivo che indica “l’utilità”. Dante, in Paradiso, XVII canto, scopre da Cacciaguida il suo destino d’esule e lo paragona a un agrume: “Ho io appreso quel che s’io ridico/ a molti fia sapor di forte agrume”. Agro e dolce, la buccia che suda cera, il colore e poi l’odore … nelladell’agrume c’è la dolcezza e la sciagura dell’uomo. Alla cognata, Tania, ...

