Una gara d’auto a 140 km all’ora dietro la morte di Eralda Spahillari e Barbara Brotto a Motta di Livenza? (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sarebbe una gara tra due automobili a 140 chilometri all’ora dietro la morte di Eralda Spahillari e Barbara Brotto a Motta di Livenza. Lo scrive oggi il Quotidiano Nazionale: le due ragazze erano su una Bmw con altri due giovani. Che sono rimasti feriti in modo grave. La vettura è finita contro un platano. L’incidente si è verificato a Gorgo al Monticano in provincia di Treviso. Eralda Spahillari, nata in Albania a Durazzo ma residente a Ponte di Piave, sedeva vicino al conducente. Ovvero un 19enne di Pravisdomini nel pordenonese. La Bmw 420 Coupé è intestata al padre. Barbara invece era seduta dietro insieme a un 18enne di Motta ... Leggi su open.online (Di lunedì 6 marzo 2023) Ci sarebbe unatra due automobili a 140 chilometriladidi. Lo scrive oggi il Quotidiano Nazionale: le due ragazze erano su una Bmw con altri due giovani. Che sono rimasti feriti in modo grave. La vettura è finita contro un platano. L’incidente si è verificato a Gorgo al Monticano in provincia di Treviso., nata in Albania a Durazzo ma residente a Ponte di Piave, sedeva vicino al conducente. Ovvero un 19enne di Pravisdomini nel pordenonese. La Bmw 420 Coupé è intestata al padre.invece era sedutainsieme a un 18enne di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : La “nuova” sinistra: slogan, vaghe dichiarazioni di principio (“Salviamo la scuola pubblica”, come?!). Sarà una gar… - ItaliaTeam_it : DAVIDE, SEI CAMPIONE DEL MONDO???? Riviviamo l’impresa di Ghiotto, che ha conquistato il primo oro iridato per l’Ita… - veneziaunica : Questa mattina si è tenuta la XXIII Regata delle donne su caorline, con campo di gara compreso tra l’Isola di San G… - mapicar : RT @CarloCalenda: La “nuova” sinistra: slogan, vaghe dichiarazioni di principio (“Salviamo la scuola pubblica”, come?!). Sarà una gara di r… - Luigide_vecchis : RT @CarloCalenda: La “nuova” sinistra: slogan, vaghe dichiarazioni di principio (“Salviamo la scuola pubblica”, come?!). Sarà una gara di r… -

Una gara d'auto a 140 km all'ora dietro la morte di Eralda Spahillari e Barbara Brotto a Motta di Livenza Open A2 - Piacenza, Salieri: "Partita non buona, perso troppi palloni" L’Assigeco non capitalizza il primo match point per l’approdo al girone blu della post-season ed esce sconfitta dal PalaMoncada di Porto Empedocle. “Oggi è stata una ... Spezia, Semplici. "Giocando così, ci salviamo sicuro" A partire dalle 12.30 si sono affrontate al Picco lo Spezia di mister Leonardo Semplici e l’Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Una gara delicatissima quella tra le due compagini e la tensione pre…) ... L’Assigeco non capitalizza il primo match point per l’approdo al girone blu della post-season ed esce sconfitta dal PalaMoncada di Porto Empedocle. “Oggi è stata una ...A partire dalle 12.30 si sono affrontate al Picco lo Spezia di mister Leonardo Semplici e l’Hellas Verona di Marco Zaffaroni. Una gara delicatissima quella tra le due compagini e la tensione pre…) ...