Una coppia sposata da record, 91 modifiche corporali in due (Di lunedì 6 marzo 2023) coppia sposata da record con 91 modifiche corporali in due. Non solo tatuaggi e piercing, ma anche impianti sottocutanei e tanto altro. Victor Hugo Peralta e Maria Gabriela Peralta raccontano a 'Lo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 6 marzo 2023)dacon 91in due. Non solo tatuaggi e piercing, ma anche impianti sottocutanei e tanto altro. Victor Hugo Peralta e Maria Gabriela Peralta raccontano a 'Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elisa_it : RT @stefy__tommy: Una coppia che si abbraccia, chiamate la polizia ?? #donnalisi - cescafra27 : RT @stefy__tommy: Una coppia che si abbraccia, chiamate la polizia ?? #donnalisi - pepepuntcat : RT @BressanMorello: @chiarabressann L'invidia puoi risparmiartela. Lo stupore no. Essere in coppia a 20 anni spesso è una palla al piede - gaia_randi : Come fai a dire che essere single permette di vivere una vita più autentica e piena, mentre se sei in coppia non pu… - Chiara85983193 : @dj2dj1978 Povera pazza,questa è una delle peggiori ?? è di una cattiveria allucinante, sicuramente avrà una vita fa… -