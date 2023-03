Un test “cognitivo” per verificare se Biden può ricandidarsi: la proposta che fa infuriare i Democratici (Di lunedì 6 marzo 2023) “E’ ridicola”. Così la first lady, Jill Biden, liquida la proposta della candidata repubblicana alla Casa Bianca, Nikki Haley, di prevedere test cognitivi per i politici over 75. E riguardo alla possibilità che il marito, Joe Biden, che ha attualmente 80 anni e ne avrà 82 al momento delle prossime elezioni presidenziali alle quale intende ricandidarsi, accetti di sottoporsi a questi test la first lady, intervistata dalla Cnn, ha detto: “Non ne abbiamo neanche parlato, non parliamo neanche di una cosa del genere”. test per gli over 75, come Biden: la proposta che fa infuriare i Democratici La reazione di Jill Biden è molto simile a quella di Bernie Sanders, anche lui uno dei politici ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 6 marzo 2023) “E’ ridicola”. Così la first lady, Jill, liquida ladella candidata repubblicana alla Casa Bianca, Nikki Haley, di prevederecognitivi per i politici over 75. E riguardo alla possibilità che il marito, Joe, che ha attualmente 80 anni e ne avrà 82 al momento delle prossime elezioni presidenziali alle quale intende, accetti di sottoporsi a questila first lady, intervistata dalla Cnn, ha detto: “Non ne abbiamo neanche parlato, non parliamo neanche di una cosa del genere”.per gli over 75, come: lache faLa reazione di Jillè molto simile a quella di Bernie Sanders, anche lui uno dei politici ...

