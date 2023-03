Un salto d'argento. Larissa Iapichino ha trasformato la rabbia in serenità (Di lunedì 6 marzo 2023) Corsi e ricorsi storici o meglio quegli scherzi del destino che lo sport sa amplificare. Fiona May, la saltatrice azzurra di origine inglese che è rimasta nel cuore di tutti gli italiani anche come volto televisivo, aveva fatto il pieno di rabbia quando era stata privata del titolo olimpico ad Atlanta ’96 dalla chiacchierata nigeriana Chioma Ajunwa che rientrava da quattro anni di squalifica per doping. Un argento olimpico che si era ripetuto anche quattro anni dopo a Sydney. Ieri a Istanbul sua figlia Larissa Iapichino, a soli 20 anni, si è presa un altro argento agli Europei indoor di Istanbul nella stessa specialità ma ha tramutato quella rabbia in una contagiosa serenità. Ora toccherà a lei inseguire l’oro olimpico di famiglia. Con un 6.97, alle spalle della ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 6 marzo 2023) Corsi e ricorsi storici o meglio quegli scherzi del destino che lo sport sa amplificare. Fiona May, la saltatrice azzurra di origine inglese che è rimasta nel cuore di tutti gli italiani anche come volto televisivo, aveva fatto il pieno diquando era stata privata del titolo olimpico ad Atlanta ’96 dalla chiacchierata nigeriana Chioma Ajunwa che rientrava da quattro anni di squalifica per doping. Unolimpico che si era ripetuto anche quattro anni dopo a Sydney. Ieri a Istanbul sua figlia, a soli 20 anni, si è presa un altroagli Europei indoor di Istanbul nella stessa specialità ma ha tramutato quellain una contagiosa. Ora toccherà a lei inseguire l’oro olimpico di famiglia. Con un 6.97, alle spalle della ...

