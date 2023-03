Un posto al sole | trama 6 marzo 2023 | un invito inaspettato

(Di lunedì 6 marzo 2023) Unalinaugurerà la nuova settimana di programmazione con una puntata al cardiopalma che terrà tutti con il fiato sospeso. Otello, in particolare, durante un pranzo di famiglia al Vulcano con Silvia, Rossella, Michele e Riccardo, ha ricevuto una telefonata in cui gli è stato comunicato che la moglie Teresa ha avuto in infarto. L'ex vigile sarà sconvolto da quella notizia e, come rivela ladella soap opera di Rai 3 di lunedì 6, avrà un malore e verrà soccorso dalla nipote. Dopo il malore, Otello verrà immediatamente trasferito in ospedale per essere visitato e per tenere sotto controllo le sue condizioni di salute. L'uomo non si darà pace per quello che è successo alla moglie, soprattutto perché, poco prima che Teresa avesse l'infarto, i due avevano avuto un duro screzio al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Carmen_Gambetti : RT @SalaLettura: “A te che sei il mio presente. A te, la mia mente. E come uccelli leggeri fuggon tutti i miei pensieri, per lasciare solo… - giumetric : @rucolaevaniglia Le immagini della solidarietà dimostrata dalle gente del posto si commentano da sole. La responsab… - enricomontibell : @Nellotro Durigon fa paura è un Leghista del centro Italia, per un posto al sole fa scelte pericolose. - Diego_Sandri : RT @NuvolaDiSogni: A te che sei il mio presente A te, la mia mente E come uccelli leggeri Fuggon tutti i miei pensieri Per lasciar solo pos… - FRuighi : RT @LaRobiErre: Io. Io sono il mio posto nel mondo. Mi abito da quando sono nata e mi porto ovunque, a scoprire tutti gli altri posti (que… -

... i sette da Talmassons, già incontrato nel quarto di finale di Coppa Italia, gli otto da Brescia e i nove da Montecchio, distanze siderali in un mini torneo disei giornate. Che prederà il via ......lavorare con altri per evitare la guerra nucleare in Ucraina o a Taiwan (o in qualsiasi altro)... La Cina e l'India sono lea dichiarare politiche di non primo utilizzo. Le leadership di Stati ...Andando a dare uno sguardo alla classifica dello scorso 26 dicembre, vittoria con gol di Rivas ad Ascoli , la Reggina a quota 36, si trovava al secondodella classifica atre lunghezze dal ...

Un posto al sole, le trame dal 6 al 10 marzo 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Un'ambulanza e un'automedica sono rimaste coinvolte in un doppio incidente stradale, avvenuto poco prima delle 21, sull'autostrada del Sole A1 all'altezza di Borghetto Lodigiano.È la vostra prima uscita insieme e ti ha invitata in un fast food C'è di peggio. Ecco qual è il posto peggiore per il primo appuntamento ...