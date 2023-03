Un Posto al Sole | anticipazioni 6 -10 marzo 2023 | l’addio a Teresa

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 6 marzo 2023) Carmen Scivittaro Unalda lunedì 6 a venerdì 10Otello viene portato con urgenza in ospedale per monitorare le sue condizioni di salute dopo la notizia dell’infarto della moglie, Silvia e Michele si precipitano a Indica. Prima di lasciare Napoli, Luca chiede a Giulia di vedersi. La notizia della morte digetta Palazzo Palladini in un grande dolore. Otello non è stato ancora messo al corrente: chi glielo dirà, e come reagirà l’uomo? Franco torna dalla Nuova Zelanda, ma trova Bianca molto giù per la morte di. Una nuova incursione di Micaela nella vita di Samuel scatenerà la gelosia di Speranza. Otello, sostenuto dall’affetto dei familiari, cerca faticosamente di affrontare il dolore per la morte della moglie. ...