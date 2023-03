Un padre se la deve vedere con la figlia che vuole fare l'influencer e con il mondo social che non sopporta (Di lunedì 6 marzo 2023) Come reagireste se vostra figlia venisse a dirvi che vuole fare l’influencer? È uno dei temi affrontati nella commedia di Michela Andreozzi Genitori vs influencer, stasera su TV8 alle 21.30. Fabio Volo veste i panni del padre di cui sopra, alle prese con la figlia adolescente impazzita per i social, e con Giulia De Lellis, per la prima volta attrice in un film dove interpreta un’influencer da milioni di follower (praticamente sé stessa). Giulia De Lellis, una vita a tutto social guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 marzo 2023) Come reagireste se vostravenisse a dirvi chel’? È uno dei temi affrontati nella commedia di Michela Andreozzi Genitori vs, stasera su TV8 alle 21.30. Fabio Volo veste i panni deldi cui sopra, alle prese con laadolescente impazzita per i, e con Giulia De Lellis, per la prima volta attrice in un film dove interpreta un’da milioni di follower (praticamente sé stessa). Giulia De Lellis, una vita a tuttoguarda le foto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavideLodola : @dexterisback4 @LauraLuthien86 sainz è stato 'insultato' quando ha deciso di fare il gallo e preteso di partire sul… - fioreeffimero : ho trovato 5 glo in casa, non 1 ma 5.. onestamente basta chi glielo dice a mio padre che è meglio che torna a fumar… - CalabrMcp : Se Carlos è il padre deve saperlo al di là di stare o non stare con lui. #ilparadisodellesignore - Gabriel75951352 : @piersticazzi Certo che brutta situazione, ma questa ex non se ne può stare un po’ in Italia, lui in fondo è il pad… - xWiseGirl : @yennefair Leia sembra tutto tranne una madre con questi ragionamenti, cioè se vuoi che tuo figlio si salvi non dev… -