Un minore su cinque ha subito atti di bullismo Oltre a violenza psicologica e fisica | vi rientrano scherzi telefonici | o insulti via sms Un' app della polizia può aiutare

Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Un bambino su cinque è vittima di bullismo, il 15 per cento dei ragazzi ha subito almeno una volta atti di sopraffazione. L'indagine condotta dall'Istituto superiore di sanità e i dati raccolti dalla polizia dimostrano quanto frequente sia ormai il fenomeno che colpisce i minori e soprattutto quali conseguenze provochi. Uno studio pubblicato su Jama Psychiatry dalla University College London ha dimostrato il rapporto di causa-effetto tra bullismo e disturbi, in particolare ansia, depressione, iperattività, impulsività e disattenzione.

