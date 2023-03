Un medico in famiglia torna su Rai 1: come sono gli attori oggi e cosa fanno? FOTO prima e adesso (Di lunedì 6 marzo 2023) Un medico in famiglia tornerà ben presto su Rai Uno! La fiction che ha fatto sognare diverse generazioni è pronta per essere trasmessa nuovamente sul piccolo schermo. Ma cosa sappiamo degli attori? Leggi anche: Italia’s got talent: ecco chi sono i nuovi giudici e quando inizia la nuova edizione (canale e data di partenza) Torneranno... Leggi su donnapop (Di lunedì 6 marzo 2023) Unintornerà ben presto su Rai Uno! La fiction che ha fatto sognare diverse generazioni è pronta per essere trasmessa nuovamente sul piccolo schermo. Masappiamo degli? Leggi anche: Italia’s got talent: ecco chii nuovi giudici e quando inizia la nuova edizione (canale e data di partenza) Torneranno...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : #LinoBanfi “Di Un medico in famiglia può darsi che facciano due o tre puntate. Ne ho parlato con la produttrice. Si… - Maril_dib : RT @darveyfeels_: un medico in famiglia non morirà mai ????? - EdusseDaTorre : @dacicus22 @Illungimirante @cesarefdd Sto in ospedale a MC per una tac a mia madre. Ascoltato ora un uomo a cui ven… - mentalistlifes : RT @darveyfeels_: un medico in famiglia non morirà mai ????? - Miry98angel : RT @darveyfeels_: se dovessero mai realizzare davvero altri due/tre episodi di un medico in famiglia io PRETENDO che ci siano tutti e quatt… -