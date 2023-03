Un look che è possibile aggiudicarsi fino al 12 marzo (Di lunedì 6 marzo 2023) Catawiki ha messo all’asta un completo iconico indossato da Jennifer Lopez durante le riprese de Le ragazze di Wall Street – Business is Business. C’è tempo fino al prossimo 12 marzo per aggiudicarselo. Jennifer Lopez: tutti gli hair look più sorprendenti guarda le foto Leggi anche › Jennifer Lopez e Ben Affleck: arriva il tatuaggio di coppia per suggellare l’amore Le ragazze di Wall Street Chi non ricorda il celebre personaggio di Ramona Vega ne ... Leggi su iodonna (Di lunedì 6 marzo 2023) Catawiki ha messo all’asta un completo iconico indossato da Jennifer Lopez durante le riprese de Le ragazze di Wall Street – Business is Business. C’è tempoal prossimo 12per aggiudicarselo. Jennifer Lopez: tutti gli hairpiù sorprendenti guarda le foto Leggi anche › Jennifer Lopez e Ben Affleck: arriva il tatuaggio di coppia per suggellare l’amore Le ragazze di Wall Street Chi non ricorda il celebre personaggio di Ramona Vega ne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... prettyysani : non uno dei fansite in fila affianco a me che mi guarda e si avvicina dicendomi all’orecchio “you look like lisa” NO VAI VIA LASCIAMI STARE - PR0DJH0PE : questo viaggio è iniziato col tizio della tabaccheria dell’aeroporto che flirta con me dicendomi che io abbia un bel vestito e un bel look ?? - IOdonna : La designer è la moglie dell'ex premier che firmò la Brexit: uno statement politico? - rosikone : @FilippoArosio @gas_lerner mi piacciono un tot di temi e il look minimalista, non so nulla sulla qualità però, ho g… - fvckedinthehe4d : Cambio di look che durerà giusto il tempo di arrivare al 17 marzo -