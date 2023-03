“Un donatore moltiplica la Vita” | convegno all’Accademia Aeronautica di Pozzuoli

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 6 marzo 2023) Mercoledi 8 marzo alle ore 16.00, presso l’Auditorium dell’Accademiadi, si terrà il“Unla”. L’importante appuntamento è organizzato dalla dottoressa Mariarosaria Focaccio, Responsabile del Servizio Divulgazione donazioni organi, tessuti e cellule della Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del sistema sanitario della Regione Campania, in condivisione con l’Accademia. Ad esso prenderanno parte i vertici ed i cadetti dell’Accademia, personalità delle istituzioni civili, militari , della Magistratura, della Regione Campania ed illustri esponenti della classe medica impegnati nei processi di trapianto. Saranno presenti non solo associazioni di ...