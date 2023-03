Un albero per Lele Bruzzone (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ricordo del prof. Emanuele Bruzzone è tuttora vivo e l'associazione di volontariato "Tempi di fraternità", di cui Lele Bruzzone per anni è stato presidente, ha proposto una libera sottoscrizione al ... Leggi su gazzettadasti (Di lunedì 6 marzo 2023) Il ricordo del prof. Emanueleè tuttora vivo e l'associazione di volontariato "Tempi di fraternità", di cuiper anni è stato presidente, ha proposto una libera sottoscrizione al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RosiNjuma : RT @_Miss_Marple: Ricordiamoci la fine che ha fatto Clizia Incorvaia per un “Buscetta” buttato lì a caso; e come si suol dire la mela non c… - DisAllineato2 : RT @sconnesso_: Santoro: quelli di Bruxelles trovati con le mani nei sacchi pieni di soldi, non sono mele marce, TUTTO l'albero è marcio...… - BIOLLAMOTORS : S6-7916699 ALBERO MOTORE CORSA 47MM / BIELLA 100MM STAGE6 R/T PIAGGIO ZIP SP LC 100FL PER CARTER MALOSSI C-ONE / RC… - 12Sebastiano : @chetempochefa @ellyesse Ahahahah melograno é l'albero MASSI DI IGNORANTI, per fortuna la TV non fa scuola, IGNORANTIIIIIII?? - thebrightside0 : RT @thebrightside0: #8Marzo Perché quest'anno alla tua donna invece delle mimose non regali un albero ?? vero? È per sempre e ti costa meno… -