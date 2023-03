Ultras Napoli, Chiariello durissimo con i gruppi organizzati: “Vi dovete vergognare!” (VIDEO) (Di lunedì 6 marzo 2023) La questione tifo sta assumendo una certa rilevanza nelle ultime ore a Napoli. Ciò che è accaduto contro la Lazio allo stadio Maradona, ma che in realtà si perpetua da diverso tempo, ha alzato l’attenzione mediatica. In pratica ai sostenitori più calorosi, ovvero i gruppi organizzati partenopei, non è permesso da tempo entrare allo stadio con bandiere, striscioni e tamburi. Di contro nel settore ospiti viene concesso la qualunque, addirittura i laziali si sono presentati con bombe carta con le quali hanno poi ferito un tifoso napoletano. La questione, per certi versi molto delicata e di ordine pubblico, è stata affrontata dal giornalista Umberto Chiariello nel corso del suo editoriale in “Campania Sport” su Canale 21. Dopo una breve intro iniziale, Chiariello ha inveito duramente proprio nei ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 6 marzo 2023) La questione tifo sta assumendo una certa rilevanza nelle ultime ore a. Ciò che è accaduto contro la Lazio allo stadio Maradona, ma che in realtà si perpetua da diverso tempo, ha alzato l’attenzione mediatica. In pratica ai sostenitori più calorosi, ovvero ipartenopei, non è permesso da tempo entrare allo stadio con bandiere, striscioni e tamburi. Di contro nel settore ospiti viene concesso la qualunque, addirittura i laziali si sono presentati con bombe carta con le quali hanno poi ferito un tifoso napoletano. La questione, per certi versi molto delicata e di ordine pubblico, è stata affrontata dal giornalista Umbertonel corso del suo editoriale in “Campania Sport” su Canale 21. Dopo una breve intro iniziale,ha inveito duramente proprio nei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aliasebasta : @elenamarra18 @tuttonapoli Si ma quale sarebbe il problema per la questura con gli Ultras del Napoli se poi ai lazi… - GaetanoNasti77 : @napolista Secondo me si doveva cantare e incitare la squadra...dal momento che siamo vicino ad un risultato storic… - SportdelSud : ???? Durissimo attacco da parte della #Gazzetta che condanna il tifo organizzato azzurro dopo lo sciopero in Napoli-… - GerryDepardie : RT @TolliVincenzo: Sugli ultras del Napoli ci sono un po' di cose da dire È giusto voler portare bandiere, credo che #Napoli sia l'unico s… - LuigiGravagnone : RT @TolliVincenzo: Sugli ultras del Napoli ci sono un po' di cose da dire È giusto voler portare bandiere, credo che #Napoli sia l'unico s… -