Ultimo non salutava Mengoni a Sanremo? Il cantante interviene e racconta tutto (Di lunedì 6 marzo 2023) Nel 2019 la presunta antipatia per Mahmood e adesso quella per Marco Mengoni, ancora una volta Ultimo è stato accusato di comportamenti poco sportivi dietro le quinte del Teatro Ariston. Il mese scorso Amedeo Venza a Casa Pipol ha dichiarato: "Ultimo non ha salutato mezza volta Mengoni. Non ci sono rapporti tra lui e Marco Mengoni". La notizia si è diffusa a macchia d'olio e in molti l'hanno legata allo sfogo di Mengoni durante un fuorionda: "Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti guardano tutti male, io la odio sta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!". Ultimo e la smentita dei rumor su Marco Mengoni.

