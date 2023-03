Ultime Notizie – Ucraina | 007 Gb | Russia schiera vecchi carri armati | cosa sta succedendo

(Di lunedì 6 marzo 2023) L’esercito russo sta compensando le pesanti perdite di veicoli corazzati grazie al dispiegamento diT-62di 60 anni. Lo scrive l’intelligence britannica nel suo ultimo rapporto sulla situazione in campo. “Esiste una possibilità realistica che anche le unità della prima divisione didella Guardia (1 Gta), probabilmente la principale forza dirussa, venga riequipaggiata con T-62 per compensare le perdite precedenti”, si legge nel documento, diffuso dal ministero della Difesa britannico. “La 1 Gta – prosegue – avrebbe dovuto ricevere il T-14 Armata Mbt di nuova generazione a partire dal 2021. Nei giorni scorsi sono stati identificati per la prima volta anche veicoli corazzati trasporto truppe russi Btr-50, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaStellabra : RT @lauranaka: Via al nuovo #BtpItalia anti-inflazione. Prove generali di BTP autarchico-sovranista in linea con l'obiettivo di Meloni & C… - lauranaka : Via al nuovo #BtpItalia anti-inflazione. Prove generali di BTP autarchico-sovranista in linea con l'obiettivo di M… - MarcoSCT93 : @patria_o_morte Ultime Notizie ?????? - patrizi98471293 : RT @MariaRo51490621: Scontro tra #Zelensky e il generale Zaluzhny sulla possibilità di lasciare Bakhmut. Intanto Scholz avverte la Cina sul… - ennatrasporti : Palermo - Sequestrate al porto 54 tonnellate di pellet dall’Egitto dirette a Carini -

Vuoi ottenere scolpiti in pochi giorni Nessuna , basta un : è successo davvero, perché un tatuatore ha lavorato 2 giorni per disegnare una tartaruga sullo stomaco di un ragazzo che non riusciva a ...Gli agenti del commissariato Vicaria - Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in corso Arnaldo Lucci hanno notato quattro persone che, alla loro vista, hanno tentato ...Dopo la morte del figlio, caduto dal quarto piano di una palazzina in via Carmine , nel corso della nottata è morta anche la madre, già ricoverata in fin di vita in ospedale, al San Giovanni di Dio e ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Il processo richiede però un grosso dispendio di energia elettrica. Se quest’ultima viene ricavata da fonti rinnovabili (sole, eolico, idrico) il bilancio finale è decisamente favorevole (al netto dei ...Il Consiglio provinciale ha dato stamattina il via libera all’accordo tra Fiere di Parma e Fiere di Milano, con l’astensione del gruppo “Insieme per la Provincia di Parma”. In particolare sono stati a ...