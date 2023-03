Ultime Notizie – “Twitter non più in grado di proteggere dal trolling”, l’accusa dei dipendenti (Di lunedì 6 marzo 2023) Twitter non è più in grado di proteggere gli utenti dal trolling, dalla disinformazione e dallo sfruttamento sessuale dei minori, a causa dei licenziamenti e dei cambiamenti avvenuti da quando Elon Musk è diventato proprietario del social. E’ quanto hanno dichiarato alcuni dipendenti alla Bbc. Dati esclusivi e testimonianze degli utenti di Twitter confermano le loro accuse, secondo le quali sul social prospera l’odio, le molestie e account misogini e offensivi. dipendenti ed ex impiegati dell’azienda hanno riferito all’emittente britannica che le funzionalità di Twitter per la protezione degli utenti da trolling e molestie si stanno rivelando difficili da mantenere, a causa di quello che descrivono come un ambiente di lavoro caotico, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023)non è più indigli utenti dal, dalla disinformazione e dallo sfruttamento sessuale dei minori, a causa dei licenziamenti e dei cambiamenti avvenuti da quando Elon Musk è diventato proprietario del social. E’ quanto hanno dichiarato alcunialla Bbc. Dati esclusivi e testimonianze degli utenti diconfermano le loro accuse, secondo le quali sul social prospera l’odio, le molestie e account misogini e offensivi.ed ex impiegati dell’azienda hanno riferito all’emittente britannica che le funzionalità diper la protezione degli utenti dae molestie si stanno rivelando difficili da mantenere, a causa di quello che descrivono come un ambiente di lavoro caotico, ...

