Ultime Notizie – Tirreno-Adriatico 2023 | Ganna vince la prima tappa

Filippo Ganna vince la prima tappa della Tirreno-Adriatico 2023, una cronometro di 11,5 km a Lido di Camaiore e veste la maglia di leader della corsa dei due mari. Il piemontese della Ineos chiude in 12'28" alla media di 55,3 km/h, nonostante l'asfalto bagnato a causa della pioggia. Alle sue spalle il tedesco della Bora Hansgrohe Lennard Kamna a 28?, terzo lo statunitense Magnus Sheffield, compagno di squadra di Ganna, staccato di 31?. Domani la seconda tappa, Camaiore-Follonica di 210 km.

