Ultime Notizie – Strage Erba, giudice condanna Azouz: dovrà risarcire i fratelli Castagna (Di lunedì 6 marzo 2023) Azouz Marzouk, l’uomo che nella Strage di Erba ha perso il figlio Youssef e la moglie Raffaella Castagna, è stato condannato dal giudice monocratico di Como Veronica Dal Pozzo per diffamazione a 2 anni e 6 mesi e dovrà risarcire con 70mila euro (35mila euro ciascuno), Giuseppe e Pietro Castagna, fratelli di una delle vittime della furia di Olindo Romano e Rosa Bazzi. La condanna riguarda un articolo pubblicato il 15 febbraio 2019 sul sito ‘il24.it’ in cui l’uomo intervistato sosteneva che “chi ha ucciso voleva l’eredità di mia moglie”. Parole rilasciate nonostante la condanna all’ergastolo passata in giudicato per la Strage dell’11 dicembre 2006. Quel giorno nella ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023)Marzouk, l’uomo che nelladiha perso il figlio Youssef e la moglie Raffaella, è statoto dalmonocratico di Como Veronica Dal Pozzo per diffamazione a 2 anni e 6 mesi econ 70mila euro (35mila euro ciascuno), Giuseppe e Pietrodi una delle vittime della furia di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Lariguarda un articolo pubblicato il 15 febbraio 2019 sul sito ‘il24.it’ in cui l’uomo intervistato sosteneva che “chi ha ucciso voleva l’eredità di mia moglie”. Parole rilasciate nonostante laall’ergastolo passata in giudicato per ladell’11 dicembre 2006. Quel giorno nella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... paolalbert16 : RT @FINANZANEWS2: #Opzionedonna ecco cosa cambia e perché - LEGGI SUBITO ?? - TeeioIoete : RT @erny110393: @CarloTatti1 Io per principio non seguo i corrottissimi media occidentali! Le ultime notizie riguardano la conquista della… - erny110393 : @CarloTatti1 Io per principio non seguo i corrottissimi media occidentali! Le ultime notizie riguardano la conquist… - infoitinterno : Lo Spid è salvo, per ora. Ecco le ultime notizie -