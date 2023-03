Ultime Notizie – Sondaggi politici, Fratelli d’Italia leader e Pd di Schlein vola (Di lunedì 6 marzo 2023) Fratelli d’Italia nettamente primo partito. Il Pd della nuova segretaria Elly Schlein decolla e supera il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. E’ il quadro delineato dal Sondaggio Swg per il Tg La7. Il partito della premier Giorgia Meloni è stabile al 30,7%. Alle spalle di Fratelli d’Italia, sale il Partito Democratico che dopo le primarie passa dal 16,4% al 19%. Il Pd targato Schlein sorpassa il M5S, che cede l’1,3% e scivola al 15,7%. Passo avanti della Lega (+0,1%), ora all’8,8%, e balzo di Azione-Italia Viva, che guadagnano lo 0,8% e si assestano all’8%. Forza Italia sale dal 6,4% al 6,6%. Verdi e Sinistra perdono lo 0,8% e ora valgono il 3%. Giù anche +Europa, dal 2,9% al 2,1%. Quindi Unione Popolare all’1,8% e Per l’Italia con Paragone ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023)nettamente primo partito. Il Pd della nuova segretaria Ellydecolla e supera il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. E’ il quadro delineato dalo Swg per il Tg La7. Il partito della premier Giorgia Meloni è stabile al 30,7%. Alle spalle di, sale il Partito Democratico che dopo le primarie passa dal 16,4% al 19%. Il Pd targatosorpassa il M5S, che cede l’1,3% e scial 15,7%. Passo avanti della Lega (+0,1%), ora all’8,8%, e balzo di Azione-Italia Viva, che guadagnano lo 0,8% e si assestano all’8%. Forza Italia sale dal 6,4% al 6,6%. Verdi e Sinistra perdono lo 0,8% e ora valgono il 3%. Giù anche +Europa, dal 2,9% al 2,1%. Quindi Unione Popolare all’1,8% e Per l’Italia con Paragone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Milannews24_com : I risultati del settore giovanile del #Milan - genteinmov : - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Fedez torna sui social: 'Grazie a mia moglie che mi è stata a fianco'. Torna sui social e attraverso una serie di stories… - Lori72617934 : @spaolino479 @dassste In Siria la guerra civile, non si è fermata per il terremoto.Ormai Siria e Turchia sono le ultime notizie del tg. - romaforever_it : AS ROMA - ULTIME NOTIZIE - -