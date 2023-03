Ultime Notizie Serie A: si fermano Immobile e Alex Sandro. Parla De Laurentiis (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Napoli, De Laurentiis: «Il ko con la Lazio una sconfitta salutare, altrimenti uno rischia di sedersi» Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha Parlato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania. Lazio, lesione di primo grado al bicipite femorale per Immobile: derby a rischio Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale durante la gara contro il Napoli Juve, si ferma Alex Sandro: le sue condizioni Alex Sandro, difensore della Juventus, si è infortunato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 marzo 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Napoli, De: «Il ko con la Lazio una sconfitta salutare, altrimenti uno rischia di sedersi» Aurelio De, presidente del Napoli, hato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania. Lazio, lesione di primo grado al bicipite femorale per: derby a rischio Ciro, attaccante della Lazio, ha rimediato una lesione di primo grado al bicipite femorale durante la gara contro il Napoli Juve, si ferma: le sue condizioni, difensore della Juventus, si è infortunato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ljuba2000 : RT @FINANZANEWS2: #Opzionedonna ecco cosa cambia e perché - LEGGI SUBITO ?? - Miti_Vigliero : RT @lauranaka: Via al nuovo #BtpItalia anti-inflazione. Prove generali di BTP autarchico-sovranista in linea con l'obiettivo di Meloni & C… - giadinagrisu : RT @tempoweb: 'Harry come El Chapo ed Escobar'. Fiorello fa a pezzi il principe #VivaRai2 #6marzo @giadinagrisu - junews24com : #Szczesny vuole solo la Juventus ?? -