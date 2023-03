Ultime Notizie – Serie A, Sassuolo-Cremonese 3-2 – Adnkronos.com (Di lunedì 6 marzo 2023) Il Sassuolo batte 3-2 la Cremonese nel posticipo della 25/a giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al doppio vantaggio dei padroni di casa con Laurentié al 26? e Frattesi al 41?, risponde la doppietta di Dessers al 62? e all’83’; il gol decisivo arriva al 92? ad opera di Bajrami. In classifica i neroverdi sono tredicesimi con 30 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12, in 19/a posizione insieme alla Sampdoria. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Ilbatte 3-2 lanel posticipo della 25/a giornata diA disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al doppio vantaggio dei padroni di casa con Laurentié al 26? e Frattesi al 41?, risponde la doppietta di Dessers al 62? e all’83’; il gol decisivo arriva al 92? ad opera di Bajrami. In classifica i neroverdi sono tredicesimi con 30 punti, mentre i grigiorossi restano fermi a quota 12, in 19/a posizione insieme alla Sampdoria., ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... erny110393 : @CarloTatti1 Io per principio non seguo i corrottissimi media occidentali! Le ultime notizie riguardano la conquist… - infoitinterno : Lo Spid è salvo, per ora. Ecco le ultime notizie - romatoday : Milano, sei persone aggredite per strada: due sono gravi - Milannews24_com : Le ultime su #Leao -