Ultime Notizie Roma del 06-03-2023 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 6 marzo 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione dopo fragio di Cutro resta alta l’attenzione sul tema dei migranti il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama l’Italia è l’Unione Europea affinché il cordoglio si tramuti in scelte concrete il ministro degli Esteri Antonio Tagliani spiega che il nostro paese apriva decine di migliaia di migranti regolari sul fronte giudiziario si terrà forse la prossima settimana l’incidente probatorio in cui saranno sentiti i superstiti del naufragio nel frattempo anche la procura diha aperto un’indagine contro ignoti dopo l’esposto dei 3 parlamentari dobbiamo favorire l’immigrazione irregolare possiamo portare decine di migliaia di immigrati regolari in Italia formati nei loro paesi perché le nostre aziende ne hanno bisogno ha ...