Ultime Notizie Roma del 06-03-2023 ore 14:10 (Di lunedì 6 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale con Ben ritrovata era ascolto da parte di Francesco Vitale il reddito di cittadinanza si prepara a cambiare pelle il governo per il contrasto alla povertà Infatti pronto a varare il mio ovvero misure di inclusione Attiva cambia la durata del nuovo sostegno ci sarà la divisione in due categorie con quote as occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di €375 mentre per le seconde l’importo base sarà di €500 la misura dovrebbe arrivare presto in consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre secondo il cardinale zuppi arcivescovo di Bologna presidente della Conferenza Episcopale Italiana L’accoglienza è l’unico messaggio possibile chi non ha casa va accolto dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri e continuato in un’intervista l’alto prelato Chi ha perduto tutto e ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)dailynews radiogiornale con Ben ritrovata era ascolto da parte di Francesco Vitale il reddito di cittadinanza si prepara a cambiare pelle il governo per il contrasto alla povertà Infatti pronto a varare il mio ovvero misure di inclusione Attiva cambia la durata del nuovo sostegno ci sarà la divisione in due categorie con quote as occupabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di €375 mentre per le seconde l’importo base sarà di €500 la misura dovrebbe arrivare presto in consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre secondo il cardinale zuppi arcivescovo di Bologna presidente della Conferenza Episcopale Italiana L’accoglienza è l’unico messaggio possibile chi non ha casa va accolto dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri e continuato in un’intervista l’alto prelato Chi ha perduto tutto e ...

