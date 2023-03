Ultime Notizie Roma del 06-03-2023 ore 12:10 (Di lunedì 6 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto da parte di Francesco Vitale il reddito di cittadinanza si prepara a cambiare pelle il governo per il contrasto alla povertà Infatti pronto a varare il mia ovvero misura di inclusione Attiva cambia la durata del nuovo sostegno ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare stabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di €375 mentre per le seconde l’importo base sarà di €500 la misura dovrebbe arrivare un consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre secondo il cardinale zuppi arcivescovo di Bologna presidente della Conferenza Episcopale Italiana L’accoglienza è l’unico messaggio possibile chi non ha casa va accolto dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri ha continuato in un’intervista l’alto prelato Chi ha perduto tutto e deve ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)dailynews radiogiornale bene ritrovate l’ascolto da parte di Francesco Vitale il reddito di cittadinanza si prepara a cambiare pelle il governo per il contrasto alla povertà Infatti pronto a varare il mia ovvero misura di inclusione Attiva cambia la durata del nuovo sostegno ci sarà la divisione in due categorie con quote a scalare stabili e famiglie povere senza possibilità di lavorare per i primi il tetto massimo di sussidio sarà di €375 mentre per le seconde l’importo base sarà di €500 la misura dovrebbe arrivare un consiglio dei ministri ed essere attiva già a settembre secondo il cardinale zuppi arcivescovo di Bologna presidente della Conferenza Episcopale Italiana L’accoglienza è l’unico messaggio possibile chi non ha casa va accolto dobbiamo metterci sempre nei panni degli altri ha continuato in un’intervista l’alto prelato Chi ha perduto tutto e deve ...

