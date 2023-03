Ultime Notizie Roma del 06-03-2023 ore 11:10 (Di lunedì 6 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale le parole di Papa Francesco che dolore per la strage dei migranti è venuta Steccato di Cutro hanno lasciato il segno il pontefice ha lanciato ancora una volta una bella affinché non si ripetano simili tragedie trafficanti di esseri umani siano Fermati parole che il governo rilancia cercando di accelerare sui provvedimenti da mettere in campo per cercare di gestire la complessa questione migratoria facciamo nostre le parole del papà dice la presidente del consiglio Giorgia Meloni e faremo di tutto per battere Gli scafisti sostiene a nome del governo allo studio un provvedimento che coinvolgerà più ministeri sotto la regia del premier a cominciare dal inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani alla semplificazione dei meccanismi via Colle passando per dirti tutto della Protezione ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata da Francesco Vitale le parole di Papa Francesco che dolore per la strage dei migranti è venuta Steccato di Cutro hanno lasciato il segno il pontefice ha lanciato ancora una volta una bella affinché non si ripetano simili tragedie trafficanti di esseri umani siano Fermati parole che il governo rilancia cercando di accelerare sui provvedimenti da mettere in campo per cercare di gestire la complessa questione migratoria facciamo nostre le parole del papà dice la presidente del consiglio Giorgia Meloni e faremo di tutto per battere Gli scafisti sostiene a nome del governo allo studio un provvedimento che coinvolgerà più ministeri sotto la regia del premier a cominciare dal inasprimento delle pene per i trafficanti di esseri umani alla semplificazione dei meccanismi via Colle passando per dirti tutto della Protezione ...

