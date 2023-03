Ultime Notizie Roma del 06-03-2023 ore 09:10 (Di lunedì 6 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio atti dell’inchiesta sul covid a Bergamo dalle chat tra esperti amministratori nei primi giorni cruciali della pandemia traspare il caos Nei palazzi Romani nelle regioni più colpite come la Lombardia fare tamponi adesso è la stupidaggine secolo scriveva il 15 marzo di 3 anni fa Ranieri guerra Allora numero 20 MS brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità Fontana intanto attacca crisanti la procura di Bergamo a dovere di diffidare il consulente da continuare a fare apparizioni in tv I russi hanno usato per la prima volta in ucraino nuova bomba da una tonnellata e mezzo conferma Kiev e tornando a chiedere i caccia all’occidente secondo l’intelligence militare Ucraina l’economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra dopo i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio atti dell’inchiesta sul covid a Bergamo dalle chat tra esperti amministratori nei primi giorni cruciali della pandemia traspare il caos Nei palazzini nelle regioni più colpite come la Lombardia fare tamponi adesso è la stupidaggine secolo scriveva il 15 marzo di 3 anni fa Ranieri guerra Allora numero 20 MS brusaferro presidente dell’istituto superiore di sanità Fontana intanto attacca crisanti la procura di Bergamo a dovere di diffidare il consulente da continuare a fare apparizioni in tv I russi hanno usato per la prima volta in ucraino nuova bomba da una tonnellata e mezzo conferma Kiev e tornando a chiedere i caccia all’occidente secondo l’intelligence militare Ucraina l’economia russa non sarà in grado di sostenere la guerra dopo i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoASRoma : ROMA-JUVENTUS Le pagelle dei giornali - UBrignone : RT @tempoweb: David Rossi, dieci anni aspettando la verità Oggi manifestazione per ricordarlo #6marzo - tempoweb : David Rossi, dieci anni aspettando la verità Oggi manifestazione per ricordarlo #6marzo - TuttoASRoma : Mourinho: “Gare così aumentano il rammario per partite come a Cremona” - TuttoASRoma : Per Mourinho una notte magica: José indovina la partita perfetta -