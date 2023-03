Ultime Notizie Roma del 06-03-2023 ore 08:10 (Di lunedì 6 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio degli atti dell’inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione dell’ emergenza covid in Lombardia continuano emergere particolari ci hanno fatto andare in guerra come gli italiani in Russia con le scarpe di cartone uno dei passaggi risalenti a marzo 2020 Terrazze regionale al Welfare Giulio gallera è l’ex consigliere regionale azzurro Carlo Saffioti problema è l’assoluta insufficienza del DPI scriveva che era fin da subito Non siamo riusciti a distribuire sul territorio mascherine camici perché non ce n’erano qui pochi che abbiamo vengono giustamente destinati Agli ospedali questo ha fatto saltare protocolli e servizi che erano attivi e che avrebbero dovuto essere un presidio di sanità ha detto gallera ci ha fatto andare in guerra come gli italiani in Russia con le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio degli atti dell’inchiesta della procura di Bergamo sulla gestione dell’ emergenza covid in Lombardia continuano emergere particolari ci hanno fatto andare in guerra come gli italiani in Russia con le scarpe di cartone uno dei passaggi risalenti a marzo 2020 Terrazze regionale al Welfare Giulio gallera è l’ex consigliere regionale azzurro Carlo Saffioti problema è l’assoluta insufficienza del DPI scriveva che era fin da subito Non siamo riusciti a distribuire sul territorio mascherine camici perché non ce n’erano qui pochi che abbiamo vengono giustamente destinati Agli ospedali questo ha fatto saltare protocolli e servizi che erano attivi e che avrebbero dovuto essere un presidio di sanità ha detto gallera ci ha fatto andare in guerra come gli italiani in Russia con le ...

