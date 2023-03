Ultime Notizie Roma del 06-03-2023 ore 07:10 (Di lunedì 6 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale lunedì 6 marzo Buongiorno da Francesco Vitale le primarie le hanno consegnato la guida del Partito Democratico poi la piazza di Firenze ha segnato l’inizio di un nuovo Campo Largo il bilancio della prima settimana da segretaria dem elish line lo tira Che tempo che fa su Rai 3 sulla poltrona bianca di Fabio Fazio la mia segretaria aggiunge nuovi tasselli al mosaico che andrà a comporre nelle prossime settimane preparandosi ad alcuni passaggi fondamentali nella vita del partito definire la nuova squadra che costituirà la segreteria del Nazareno e preparare il tesseramento ufficialmente riaperta ci sarebbero conseguenze Terracina inviasse armi alla Russia per la guerra in Ucraina va dichiarato il cancelliere tedesco alla sciolti in un’intervista alla CNN dicendo Sì però abbastanza ottimista sul fatto che Pechino si asterrà dal farlo alla ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 6 marzo 2023)dailynews radiogiornale lunedì 6 marzo Buongiorno da Francesco Vitale le primarie le hanno consegnato la guida del Partito Democratico poi la piazza di Firenze ha segnato l’inizio di un nuovo Campo Largo il bilancio della prima settimana da segretaria dem elish line lo tira Che tempo che fa su Rai 3 sulla poltrona bianca di Fabio Fazio la mia segretaria aggiunge nuovi tasselli al mosaico che andrà a comporre nelle prossime settimane preparandosi ad alcuni passaggi fondamentali nella vita del partito definire la nuova squadra che costituirà la segreteria del Nazareno e preparare il tesseramento ufficialmente riaperta ci sarebbero conseguenze Terracina inviasse armi alla Russia per la guerra in Ucraina va dichiarato il cancelliere tedesco alla sciolti in un’intervista alla CNN dicendo Sì però abbastanza ottimista sul fatto che Pechino si asterrà dal farlo alla ...

