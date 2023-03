Ultime Notizie – Rai, Meloni vede Fuortes. Nuovo incontro dopo sì a bilancio (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes. Nel corso del colloquio, è stata esaminata la situazione economico-finanziaria della Rai in vista del bilancio consuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile 2023. Il presidente Meloni e Fuortes – informa Palazzo Chigi – torneranno a incontrarsi, dopo l’approvazione del bilancio Rai. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Il presidente del Consiglio Giorgiaha ricevuto oggi a Palazzo Chigi l’amministratore delegato della Rai, Carlo. Nel corso del colloquio, è stata esaminata la situazione economico-finanziaria della Rai in vista delconsuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile 2023. Il presidente– informa Palazzo Chigi – torneranno a incontrarsi,l’approvazione delRai. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

