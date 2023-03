Ultime Notizie – Naufragio Crotone, slitta a prossima settimana incidente probatorio (Di lunedì 6 marzo 2023) slitta alla prossima settima l’incidente probatorio davanti al Gip del tribunale di Crotone Michele Ciociola, nell’ambito dell’inchiesta sul Naufragio di domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro, costato la vita ad almeno 70 persone, tra cui tanti bambini. Oggi i legali delle famiglie delle vittime sono andati in procura e hanno appreso che serve altro tempo per la traduzione degli atti. L’incidente probatorio punta a cristallizzare le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia. Sarà un faccia a faccia tra i presunti scafisti arrestati, uno è irreperibile, e i superstiti, ospiti del Cara di Isola di Capo Rizzuto. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo a modello 45, senza ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023)allasettima l’davanti al Gip del tribunale diMichele Ciociola, nell’ambito dell’inchiesta suldi domenica 26 febbraio a Steccato di Cutro, costato la vita ad almeno 70 persone, tra cui tanti bambini. Oggi i legali delle famiglie delle vittime sono andati in procura e hanno appreso che serve altro tempo per la traduzione degli atti. L’punta a cristallizzare le prove che potrebbero emergere dai racconti dei sopravvissuti alla traversata partita dalla Turchia. Sarà un faccia a faccia tra i presunti scafisti arrestati, uno è irreperibile, e i superstiti, ospiti del Cara di Isola di Capo Rizzuto. La procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo a modello 45, senza ...

