Ultime Notizie – Naspi | per beneficiari obbligo trasmissione reddito presunto 2023

I beneficiari di disoccupazione Naspi (l'indennità di disoccupazione) che nel corso del 2022 avevano provveduto a dichiarare il reddito presunto da prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il 2023. Lo comunica l'Inps ricordando che i soggetti interessati dall'obbligo sono circa trecentomila in totale: per quelli di cui dispone dell'indirizzo mail, l'Istituto ha provveduto ad inviare una comunicazione ricordando i passi da porre in essere. Accedendo al portale INPS, e accreditandosi mediante SPID/CIE/CNS, continua l'istituto, l'utente dovrà utilizzare il modello Naspi-COM per effettuare tale comunicazione. Si ricorda che il reddito presunto per l'anno corrente deve essere comunicato anche qualora esso ...

