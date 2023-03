Ultime Notizie – Milano, passanti accoltellati: chi è l’aggressore (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ solo uno l’autore delle rapine e degli accoltellamenti avvenuti questa sera a Milano, in zona Stazione Centrale. A quanto si apprende, si tratta di un uomo, probabilmente di origine nordafricana, ancora da identificare. E’ stato fermato dai motociclisti della sezione ‘Nibbio’ dell’Ufficio prevenzione generale, che lo hanno rintracciato in via Venini, a poca distanza dal luogo della seconda aggressione, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni. L’uomo è stato trovato con addosso tre cellulari, due dei quali provento delle rapine effettuate poco prima in via Sammartini, e un terzo su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti. Con sé l’aggressore aveva anche il coltellino multiuso, utilizzato per accoltellare le vittime. In via Sammartini, poco dopo le 17.30, quando sono state aggredite e rapinate una 34enne spagnola, trasportata in ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) E’ solo uno l’autore delle rapine e degli accoltellamenti avvenuti questa sera a, in zona Stazione Centrale. A quanto si apprende, si tratta di un uomo, probabilmente di origine nordafricana, ancora da identificare. E’ stato fermato dai motociclisti della sezione ‘Nibbio’ dell’Ufficio prevenzione generale, che lo hanno rintracciato in via Venini, a poca distanza dal luogo della seconda aggressione, grazie alle descrizioni fornite dai testimoni. L’uomo è stato trovato con addosso tre cellulari, due dei quali provento delle rapine effettuate poco prima in via Sammartini, e un terzo su cui gli investigatori stanno facendo accertamenti. Con séaveva anche il coltellino multiuso, utilizzato per accoltellare le vittime. In via Sammartini, poco dopo le 17.30, quando sono state aggredite e rapinate una 34enne spagnola, trasportata in ...

