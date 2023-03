Ultime Notizie – Migranti, Papa: “No a viaggi della morte”. Meloni: “Facciamo nostre sue parole” (Di lunedì 6 marzo 2023) ”Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati. Non continuino a disporre della vita di tanti innocenti. I viaggi della speranza non si trasformino mai più in viaggi della morte, le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il signore ci dia la forza di capire e di piangere”. Lo ha detto Papa Francesco dopo la recita dell’Angelus riferendosi alla tragedia del naufragio di Cutro. ”Esprimo ora il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone, prego per numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti – ha aggiunto – Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) ”Rinnovo a tutti il mio appello affinché non si ripetano simili tragedie. I trafficanti di esseri umani siano fermati. Non continuino a disporrevita di tanti innocenti. Isperanza non si trasformino mai più in, le limpide acque del Mediterraneo non siano più insanguinate da tali drammatici incidenti. Che il signore ci dia la forza di capire e di piangere”. Lo ha dettoFrancesco dopo la recita dell’Angelus riferendosi alla tragedia del naufragio di Cutro. ”Esprimo ora il mio dolore per la tragedia avvenuta nelle acque di Cutro, presso Crotone, prego per numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti – ha aggiunto – Manifesto il mio apprezzamento e la mia gratitudine alla popolazione ...

