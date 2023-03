Ultime Notizie – Migranti, “nessuna divergenza con Piantedosi su linea governo” (Di lunedì 6 marzo 2023) Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e a presunte divergenze sulla linea interna al governo sull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Le indiscrezioni apparse su alcuni organi di stampa relative a una convocazione a Palazzo Chigi del ministro dell’Interno, Matteo, e a presunte divergenze sullainterna alsull’immigrazione, sono letteralmente inventate e dunque destituite di ogni fondamento. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Civitavecchia, lite furibonda la bar: ferito gravemente un uomo. Chiuso il locale - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 12 (06/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - wam_the : Assegno unico marzo, pagamenti di gennaio: per chi? - 2_David_ : RT @TurciLinda: Ultime notizie... Ahimè... #BarisArduc #AlparslanBüyükSelçuklu #kayrazabci - sulsitodisimone : RT @meteoredit: #6marzo Le previsioni del tempo per oggi, lunedì 6 marzo 2023. ??? Ultime previsioni: -