Ultime Notizie – Migranti, Mattarella: “Al cordoglio devono seguire scelte concrete di Italia e Ue” (Di lunedì 6 marzo 2023) “Di fronte all’evento drammatico che si è consumato” a Cutro, “ma ancor più a quel che questo raffigura di condizione drammatiche” in Afghanistan “come in altri Paesi, il cordoglio deve tradursi in scelte concrete, operative, da parte di tutti: dell’Italia, per la sua parte, dell’Unione europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte, perché questa è la risposta vera da dare a quel che avvenuto, a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Potenza all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Basilicata. “L’unicità del genere umano -ha premesso il Capo dello Stato- ricorda il valore della indivisibilità dei diritti umani e della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) “Di fronte all’evento drammatico che si è consumato” a Cutro, “ma ancor più a quel che questo raffigura di condizione drammatiche” in Afghanistan “come in altri Paesi, ildeve tradursi in, operative, da parte di tutti: dell’, per la sua parte, dell’Unione europea, di tutti i Paesi che ne fanno parte, perché questa è la risposta vera da dare a quel che avvenuto, a queste condizioni che, con violazioni di diritti umani e della libertà, colpiscono tutti, in qualunque parte del mondo”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo a Potenza all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università della Basilicata. “L’unicità del genere umano -ha premesso il Capo dello Stato- ricorda il valore della indivisibilità dei diritti umani e della ...

