Ultime Notizie – Migranti Crotone, scappava dai talebani: giornalista vittima del naufragio (Di lunedì 6 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Raccontava la condizione della donna in Afghanistan e inviava i suoi report anche all’Onu, ma dopo il ritorno dei talebani a Kabul per Torpekai Amarkehl, 42 anni, era diventato sempre più difficile poter proseguire la sua professione nel suo paese. Così, nell’estate del 2021 ha deciso di lasciare l’Afghanistan, a piedi, per raggiungere l’Italia. “Il suo sogno era quello di fare la giornalista in Italia – racconta tra le lacrime la sorella Mina, 50 anni, arrivata in auto dall’Olanda dove vive – Era laureata in giornalismo all’Università di Kabul e una grande passione per il giornalismo. Collaborando anche con l’agenzia Unama News amava fare interviste, raccontare le donne. Ma con i talebani che bussavano ogni sera alla porta, era diventato impossibile. Così ha deciso di partire”. L’ultimo messaggio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) (dall’inviata Elvira Terranova) – Raccontava la condizione della donna in Afghanistan e inviava i suoi report anche all’Onu, ma dopo il ritorno deia Kabul per Torpekai Amarkehl, 42 anni, era diventato sempre più difficile poter proseguire la sua professione nel suo paese. Così, nell’estate del 2021 ha deciso di lasciare l’Afghanistan, a piedi, per raggiungere l’Italia. “Il suo sogno era quello di fare lain Italia – racconta tra le lacrime la sorella Mina, 50 anni, arrivata in auto dall’Olanda dove vive – Era laureata in giornalismo all’Università di Kabul e una grande passione per il giornalismo. Collaborando anche con l’agenzia Unama News amava fare interviste, raccontare le donne. Ma con iche bussavano ogni sera alla porta, era diventato impossibile. Così ha deciso di partire”. L’ultimo messaggio ...

