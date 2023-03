Ultime Notizie – Ita | O’Leary Ryanair | “Lufthansa alzerà tariffe | un vantaggio per noi”

(Di lunedì 6 marzo 2023) “è un partner migliore di Air France per Ita ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha fatto a Bruxelles e a Zurigo. Sono contento per noi perchéledei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi”. Così l’amministratore delegato di, Michael, a margine dell’inaugurazione dei due nuovi hangar manutentivi diall’aeroporto di Milano Bergamo. Questi due nuovi hangar, 4° e 5° per la manutenzione presso l’aeroporto di Milano Bergamo, rappresentano un ulteriore investimento da parte didi 20 milioni di euro all’aeroporto di Bergamo e creeranno oltre 100 nuovi posti di lavoro altamente retribuiti nel settore dell’ingegneria aeronautica per la regione Lombardia. Presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alessiobar4 : RT @FINANZANEWS2: #Opzionedonna ecco cosa cambia e perché - LEGGI SUBITO ?? - VesuvioLive : Abbandona rifiuti con un biglietto d’amore: “Mi manchi da morire”. Il sindaco glieli porta a casa - amadablam63 : RT @FINANZANEWS2: #Opzionedonna ecco cosa cambia e perché - LEGGI SUBITO ?? - CorriereCitta : Roma, nuova sassaiola contro gli autobus: sospettata una baby gang -

'Harry parla come Pablo Escobar. Carlo Gli presenterà il conto'. Così Fiorello ironizza sui duchi di Sussex diventati zimbello mondiale per la voglia di lucrare sulle beghe e mignatte con la famiglia ...Vuoi ottenere addominali scolpiti in pochi giorni Nessuna dieta e neanche tanta palestra. Basta un tatuaggio : è successo davvero, perché un tatuatore ha lavorato 2 giorni per disegnare una tartaruga ...È stata la frequentazione di un parroco del Casertano a far scoprire ai carabinieri l'esistenza di una casa di prostituzione in un b&b nel Centro direzionale di Napoli . I militari della compagnia di ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

La notizia era nell’aria e adesso è arrivata anche l’ufficialità: Ange Capuozzo salterà le ultime due partite del Sei Nazioni 2023. Finisce qui dunque per l’estremo azzurro la massima competizione con ...(ANSA) - ROMA, 06 MAR - Non solo satelliti, palloni aerostatici e TikTok: a preoccupare le autorità americane delle presunte o possibili attività di spionaggio cinesi ci sono adesso anche le ...