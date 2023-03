Ultime Notizie – I mutui fanno ‘litigare’ Bce e banche, in mezzo ci sono i clienti (Di lunedì 6 marzo 2023) Non è una novità in assoluto. Ma raramente come sta avvenendo in questa fase la Bce e le banche, nel caso specifico quelle italiane, sono state così lontane. Il tema di fondo resta l’inflazione, e la gestione della politica monetaria, ma il nodo principale sono i mutui variabili e le rinegoziazioni legate all’aumento dei tassi di interesse. Francoforte va avanti per la sua strada, invitando gli istituti di credito a dare il loro contributo. Da una parte, la conferma che i tassi di riferimento saliranno ancora, non solo nella riunione di marzo, dall’altra il richiamo che è arrivato dalla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, “sono certa che molte banche sono pronte a rinegoziare per alleggerire nel tempo l’onere per le famiglie” perché è nel “loro ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Non è una novità in assoluto. Ma raramente come sta avvenendo in questa fase la Bce e le, nel caso specifico quelle italiane,state così lontane. Il tema di fondo resta l’inflazione, e la gestione della politica monetaria, ma il nodo principalevariabili e le rinegoziazioni legate all’aumento dei tassi di interesse. Francoforte va avanti per la sua strada, invitando gli istituti di credito a dare il loro contributo. Da una parte, la conferma che i tassi di riferimento saliranno ancora, non solo nella riunione di marzo, dall’altra il richiamo che è arrivato dalla presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde, “certa che moltepronte a rinegoziare per alleggerire nel tempo l’onere per le famiglie” perché è nel “loro ...

