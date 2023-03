Ultime Notizie – Gravina: “Va rifondato tutto il calcio” (Di lunedì 6 marzo 2023) “C’è chi parla di riforma dei campionati, ma va rifondato tutto il calcio“. Lo dice il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, oggi a Napoli per la presentazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla ‘Giuridicità delle regole del gioco del calcio’. La cattedra nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. “Dobbiamo guardarci in faccia ed essere coerenti: visionari, sì, ma mantenendo presente il grande senso di responsabilità. Non si può più considerare soprattutto l’interesse del singolo: dobbiamo privilegiare l’interesse di tutti. Serve una rivoluzione culturale” afferma ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) “C’è chi parla di riforma dei campionati, ma vail“. Lo dice il presidente della Feder, Gabriele, oggi a Napoli per la presentazione della prima cattedra universitaria italiana specificamente dedicata alla ‘Giuridicità delle regole del gioco del’. La cattedra nasce in seno all’indirizzo in Diritto e management dello sport del Corso di laurea triennale in Scienze dei Servizi giuridici dell’Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’. “Dobbiamo guardarci in faccia ed essere coerenti: visionari, sì, ma mantenendo presente il grande senso di responsabilità. Non si può più considerare sopratl’interesse del singolo: dobbiamo privilegiare l’interesse di tutti. Serve una rivoluzione culturale” afferma ...

