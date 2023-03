Ultime Notizie – Estonia | premier Kallas vince le elezioni | soddisfazione vertici Ue

(Di lunedì 6 marzo 2023) LaKajaalla guida del Partito riformatore (Er) ha vinto leparlamentari incon il 31,5% dei voti e si prepara a formare una nuova coalizione filo-europea per il suo secondo mandato. Una notizia accolta condaiUe, con sia il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che la presidente dell’Europarlamento, Roberta Metsola, che si sono congratulati con la. L’Er, di orientamento liberale e fermamente filo-ucraino, ha conquistato 37 seggi su 101 – tre in più rispetto alledel 2019. Il partito nazionalista di destra Ekre è arrivato secondo con 17 seggi, due in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale. Il Partito di centro, espressione della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #Sciopero Trenitalia mercoledì 8 marzo 2023: orari e treni garantiti - wam_the : Riforma Irpef 2023 tagliando i bonus: chi ci guadagna? - ennatrasporti : Agira (EN) - Nasce il gruppo del CTG 'Il Girasole' per attivita' turistiche e ricreative - VesuvioLive : Fumo, si va verso il divieto totale: stop all’aperto e anche alle sigarette elettroniche - ViViCentro : In generale, il 6 marzo 2023 è stato un giorno ricco di eventi e notizie di interesse nazionale e internazionale, e… -

Il cambia. La riforma messa in cantiere dal per rivedere il sussidio è quasi in dirittura d'arrivo. I capisaldi: assegno giù a 500 euro per le famiglie senza 'occupabili'. Se ci sono, invece, il bonus ...Sassuolo - Cremonese: lesulle formazioni Dionisi deve fare a meno del suo capitano Berardi , squalificato. Nel tridente d'attacco giocheranno Bajrami e Laurienté, insieme ad uno tra ...I parenti dei migranti morti nel naufragio di Steccato di Cutro sono pronti a denunciare e a fare una class action contro chi avrebbe dovuto ...

Start. Le notizie da sapere per iniziare la giornata Today.it

Parliamo di Sara Shaimi e Sonny Di Meo, che dopo il ritorno di fiamma delle ultime settimane si sono ufficialmente sposati. Come sappiamo in questi ultimi anni la coppia ha vissuto diversi alti e ...La Rai ha reso pubblico un sondaggio sul livello di notorietà dei suoi conduttori: in fondo alla classifica a sorpresa Fagnani, Cardinaletti, De Stefano.