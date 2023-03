Ultime Notizie – Carburanti, tendenza al rialzo per prezzi benzina e gasolio (Di lunedì 6 marzo 2023) Ancora in salita le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, nuovi movimenti al rialzo sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. Poco mosse le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, fatta eccezione per il metano che scende in picchiata a 1,83 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un rialzo di 2 cent/litro sulla benzina. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 6 marzo 2023) Ancora in salita le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati, nuovi movimenti alsui listini deiconsigliati dei maggiori marchi. Poco mosse le medie nazionali deipraticati alla pompa, fatta eccezione per il metano che scende in picchiata a 1,83 euro/kg. Stando alla consueta rilevazione di ‘Staffetta Quotidiana’, Q8 ha aumentato di un centesimo al litro iconsigliati di. Per Tamoil registriamo undi 2 cent/litro sulla. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: ...

